Генсек ООН: Російські авіаудари ускладнили ситуацію в Сирії

Як заявив генсек, авіаудари міжнародної коаліції не принесли помітного успіху, передає DW з посиланням на dpa.

При цьому, за його словами, нальоти російської авіації викликали "ще більше нових проблем".

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Гуманітарну ситуацію у Сирії та сусідніх державах Пан Гі Мун назвав жахливою. За його даними, кількість біженців вже перевищила 4 мільйони, ще близько 10 мільйонів людей потребують термінової гуманітарної допомоги як у самій Сирії, так і в сусідніх країнах.

Як повідомляв УНІАН, РФ продовжує підтримувати чинного сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції за підтримки авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.