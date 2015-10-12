У Москві затримали групу осіб, які готували теракт – НАК РФ

Про це повідомили у Національному антитерористичному комітеті РФ, передає РИА Новости.

За інформацією агентства "причетних до підготовки теракту затримали в рамках реалізації комплексу оперативно-розшукових заходів органами безпеки в одному з житлових будинків у Стрельбіщенському провулку Центрального адміністративного округу».

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За повідомленням НАК РФ, у квартирі, де переховувалися бандити, виявлено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.

За фактом проводяться необхідні оперативні заходи та слідчі дії, зазначено у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Туреччини Анкарі пролунали два вибухи. Кількість жертв потужних вибухів зросла до 95 осіб.