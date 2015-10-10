В Анкарі пролунали два вибухи, загинули щонайменше 20 осіб

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Dogan News.

Наголошується, що кількість жертв може зрости. На місці події перебувають поліція і карети швидкої допомоги.

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Два вибухи пролунали в столиці на місці, де проводилася мирна демонстрація «Праця. Мир. Демократія».