В Анкарі пролунали два вибухи, загинули щонайменше 20 осіб

11:58, 10 жовтня 2015
Світ
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В Анкарі в результаті двох вибухів загинули щонайменше 20 осіб.

анкара / dw.com

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Dogan News.

Наголошується, що кількість жертв може зрости. На місці події перебувають поліція і карети швидкої допомоги.

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Два вибухи пролунали в столиці на місці, де проводилася мирна демонстрація «Праця. Мир. Демократія».

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