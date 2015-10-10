В Анкарі пролунали два вибухи, загинули щонайменше 20 осіб
11:58, 10 жовтня 2015Світ
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В Анкарі в результаті двох вибухів загинули щонайменше 20 осіб.
Кількість жертв може зрости / dw.com
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Dogan News.
Наголошується, що кількість жертв може зрости. На місці події перебувають поліція і карети швидкої допомоги.
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Два вибухи пролунали в столиці на місці, де проводилася мирна демонстрація «Праця. Мир. Демократія».
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