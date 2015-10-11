Влада Туреччини повідомила про 95 жертв теракту в Анкарі

Про це повідомив координаційний центр при адміністрації прем'єр-міністра Туреччини, передає ТАСС.

"Унаслідок цього нападу 246 осіб продовжують лікування в лікарнях, з них 48 - в інтенсивній терапії. 95 наших громадян загинули", - наголошується у заяві.

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До лікування поранених залучені 29 столичних лікарень. Також влада тримає напоготові п'ять медичних вертольотів і один спецлітак.

Жодне з чинних у Туреччині терористичних угруповань ще не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, 10 жовтня біля вокзалу в Анкарі, де планувалося проведення мирної акції, пролунали два вибухи. Організатори акції скасували захід і закликали учасників з інших міст повертатися додому.