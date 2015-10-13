У Сирії курдські повстанці примусово виселяють сирійців – Amnesty International

10:50, 13 жовтня 2015
Світ
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Правозахисна група Amnesty International звинуватила сирійських курдських бійців у тому, що вони змусили тисячі людей - переважно арабів - покинути свої будинки у районах, з яких курди витіснили бойовиків "Ісламської держави".

REUTERS

Про це повідомляє ВВС.

Згідно зі звітом організації, в деяких районах на північному сході Сирії курдські "Загони народної оборони", яких підтримують США, знесли цілі села.

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Amnesty закликала Захід не дивитися крізь пальці на військові злочини своїх потенційних союзників.

В той же час американські військові почали постачати зброю і боєприпаси курдським повстанцям, аби допомогти їм у боротьбі з "ІД".

Курдські сили спростовують звинувачення у примусовому виселенні людей, хоча визнають деякі "окремі інциденти".

Додамо, що повстанські сили в Сирії звернулися до країн, які підтримують їх у боротьбі проти "Ісламської держави" і сил президента країни Башара Асада, з проханням про надання їм зенітних озброєнь. 

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