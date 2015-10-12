Військово-транспортні літаки США скинули 50 тонн боєприпасів ополченцям в Сирії

Військово-транспортні літаки США скинули на парашутах у Сирії першу партію вантажу з боєприпасами для сирійських ополченців, які борються з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД).

Про це повідомив офіційний представник Центрального командування збройних сил США полковник Патрік Райдер, передає ТАСС.

Раніше телеканал CNN повідомив про те, що військово-транспортні літаки США скинули минулої ночі 50 тонн боєприпасів у провінції Хасеке на півночі САР. За даними телеканалу, Вашингтон відправив боєприпаси для стрілецької зброї та гранати.

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За словами Райдера, вантаж "був успішно доставлений" ополченцям. "Ми надали боєприпаси сирійським групам (опозиції), лідери яких пройшли відповідну перевірку з боку Сполучених Штатів", - зазначив полковник.

На минулому тижні прес-секретар Пентагону Пітер Кук повідомив про зміну програми допомоги сирійській опозиції. Зокрема, США обіцяли допомогу зброєю і спорядженням", а також "повітряну підтримку" ополченцям в Сирії в боротьбі проти ІД. "Міністр оборони Ештон Картер дав вказівку надати "пакети" спорядження і зброї відібраній групі перевірених лідерів та їхніх загонів, щоб з часом вони могли узгоджено просунутися на територію, все ще контрольовану ІД", - заявив тоді Кук.