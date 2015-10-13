Туреччина, побоюючись підтримки курдів у Сирії з боку США і РФ, попередила про наслідки

Про це заявили два високопоставлених чиновники, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Це ясно для нас, і з цим не варто жартувати", - сказав один з чиновників щодо можливості сирійських курдських бійців перетнути Євфрат, щоб розширити контроль уздовж турецького кордону з Курдистаном на Середземне узбережжя.

Туреччина побоюється зростання амбіцій курдських бійців, які спираються на підтримку курдського політичного крила, щодо розширення своїх південно-східних територій. Вашингтон підтримав курдських бійців як ефективну силу в боротьбі з "Ісламською державою".

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"Курди стають ближчими як зі Сполученими Штатами, так і з Росією останнім часом. Ми вважаємо їх терористичною групою, і ми хочемо, щоб всі країни розглянули наслідки їхньої співпраці", - сказав один з турецьких чиновників.

Туреччина підозрює, що Росія, яка почала повітряні удари в Сирії два тижні тому, також надавала підтримку курдам.

"За підтримки Росії курдська опозиція намагається захопити території на захід від Євфрату. Ми ніколи не приймемо", - сказав чиновник.

За його словами, Туреччина підняла це питання на засіданнях високого рівня зі США, Європейським Союзом і Росією.

Вчора УНІАН повідомляв, що "Сирійська вільна армія", яка воює проти режиму президента Башара Асада, і курди уклали союз для спільної боротьби з "Ісламською державою".