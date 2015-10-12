Бомбардувальники, штурмовики і вертольоти: стало відомо, яку авіацію РФ використовує у Сирії (інфографіка)

Росія використовує для бомбардувань у Сирії понад півсотні одиниць техніки військово-космічних сил, передає ТСН.

На російській авіабазі "Хмеймім" неподалік від Латакії нараховується 30 фронтових бомбардувальників Су-24М, 12 штурмовиків Су-25, 7 вертольотів Мі-24 і чотири фронтові бомбардувальники Су-34.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

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За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу йшлося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.