Генсек НАТО: винні у катастрофі МН17 повинні постати перед судом як найшвидше

Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передає "ЄвроПравда". "Я дякую Раді Безпеки Нідерландів за проведення незалежного, нейтрального і прозорого розслідування. Їх звіт відповідає завданням, поставленим Радою Безпеки ООН, і розслідування було проведено у повній відповідності з правилами та процедурами Міжнародної організації цивільної авіації", - йдеться в повідомленні.

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"Ця доповідь допоможе відповісти на багато питань, що ставлять сім'ї загиблих. Отримані результати підтверджують, що літак збитий ракетою "Бук". Ті, хто безпосередньо і опосередковано відповідає за авіакатастрофу MH17, повинні бути притягнуті до відповідальності і віддані суду якомога швидше", - заявив Йенс Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, технічний звіт Радбезу Нідерландів говорить про те, що літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий над Донецькою областю в липні 2014 року ракетою, запущеною російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".