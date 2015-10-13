Сьогоднішній звіт щодо катастрофи Boeing 777 поклав край спекуляціям - Могеріні

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає "ЄвроПравда".

"У доповіді робиться висновок про те, що МН17 був збитий системою "Бук" та інші варіанти відкидаються. Крім того, доповідь визначає площу 320 квадратних кілометрів у східній Україні, звідки була запущена ракета. Таким чином, звіт поклав край 15 місяцям спекуляцій щодо низки ключових фактів, що стосуються катастрофи", - йдеться у заяві.

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Могеріні нагадала, що резолюція РБ ООН 2166 передбачає, що особи, які прямо або побічно відповідальні за катастрофу літака MH17, повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом.

"З цією метою Об'єднана слідча група почала кримінальне розслідування. Держави, які можуть допомогти у розслідуванні та судовому переслідуванні винних, повинні повною мірою співпрацювати з кримінальним розслідуванням, яке триває", - наголошується у заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".