Туреччина заявила, що збитий на кордоні Сирії безпілотник виявився російського виробництва

Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на турецькі ЗМІ.

Зазначається, що БПЛА є апаратом російського виробництва "Орлан-10".

Читайте такожТурецькі ЗМІ припустили, що збитий на кордоні з Сирією безпілотник належить силам Асада (відео)

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на неназваного американського представника, що збитий на кордоні Туреччини із Сирією безпілотник належить Росії.

У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що російські безпілотники, які ведуть повітряну розвідку в Сирії, «функціонують у плановому режимі».