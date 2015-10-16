Туреччина заявила, що збитий на кордоні Сирії безпілотник виявився російського виробництва
18:00, 16 жовтня 2015Світ
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Генштаб збройних сил Туреччини назвав модель і країну-виробника безпілотника, збитого на сирійському кордоні.
Сьогодні на сирійському кордоні був збитий безпілотник / hurriyet.com.tr
Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на турецькі ЗМІ.
Зазначається, що БПЛА є апаратом російського виробництва "Орлан-10".
Düşürülen IHA http://t.co/qT73I6IYJKpic.twitter.com/kAhktYFZJE
— milliyet.com.tr (@milliyet) October 16, 2015
Işte TSK'nın düşürdüğü hava aracı pic.twitter.com/oh39ct0Tzf
— Habertürk TV (@HaberturkTV) October 16, 2015
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Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на неназваного американського представника, що збитий на кордоні Туреччини із Сирією безпілотник належить Росії.
У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що російські безпілотники, які ведуть повітряну розвідку в Сирії, «функціонують у плановому режимі».
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