Потік мігрантів перенаправляють з Угорщини до Словенії

Як повідомляє поліція, перший автобус з мігрантами вже прибув на хорватсько-словенський кордон, в район пропускного пункту Грушкове, передає Бі-бі-сі. Тепер мігрантів чекає черговий процес реєстрації. Раніше Словенія припинила все залізничне сполучення з Хорватією, щоб запобігти проникненню мігрантів у країну на поїздах. Також міністр внутрішніх справ країни Весна Жнідар заявила, що пропускні пункти на кордоні з Хорватією будуть укріплені.

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