Угорщина закрила кордон для мігрантів "щоб захистити громадян"

У заяві угорського уряду йдеться, що такі заходи вжито для того, щоб "захистити громадян Угорщини та країн Європи", повідомляє Бі-бі-сі. Після закриття кордону біженці зможуть подавати прохання про надання їм притулку в двох прикордонних транзитних зонах.

Читайте такожУгорщина повертатиме "економічних мігрантів" у країни, з яких вони прибулиОфіційний представник угорського уряду заявив, що кільком сотням біженців, які встигли дістатися до прикордонного пункту за кілька хвилин до закриття кордону, дозволять її перетнути.

На цьому тижні в Угорщині набуло чинності нове імміграційне законодавство, яке зобов'язує поліцію заарештовувати мігрантів, які прибувають в країну нелегально.

Людям, яких визнають винними в незаконному перетині кордону і пошкодження прикордонних загороджень, може загрожувати до трьох років тюремного ув'язнення. У середу угорська поліція оголосила про затримання 367 мігрантів, які потрапили в країну незаконно.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що учасники брюссельського саміту країн ЄС відмовилися прийняти пропозицію Угорщини про створення загальноєвропейської прикордонної служби, і що в результаті Будапешт виявився змушений діяти в односторонньому порядку.

За даними влади Угорщини, з початку 2015 року в країну прибули понад 383 тис. мігрантів. Раніше Угорщина також закрила свій кордон із Сербією.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував ЄС за те, що країни Євросоюзу беруть набагато менше біженців, ніж Туреччина. Він також з іронією прокоментував пропозиції висунути німецького канцлера Ангелу Меркель на Нобелівську премію миру за те, що Німеччина прийняла велику кількість біженців в цьому році. "У нас знаходяться 2,5 млн біженців, нікому до цього немає справи", - сказав Реджеп Тайіп Ердоган.