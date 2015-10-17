Угорщина вводить контроль на кордоні зі Словенією

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, передає Бі-бі-сі. Як сказав міністр, введення прикордонного контролю передбачено Шенгенською угодою, тому дії влади не будуть виходити за її рамки.

Читайте такожУгорщина закрила кордон для мігрантів "щоб захистити громадян"В ніч на суботу Угорщина закрила кордон з Хорватією, щоб зупинити потік мігрантів, що прямують до Німеччини. У заяві угорського уряду йдеться, що такі заходи були вжиті для того, щоб "захистити громадян Угорщини та країн Європи".

Після цього тисячі біженців, які втратили можливість потрапити з Хорватії в Угорщину, вирішили дістатися до Німеччини через Словенію. Перші автобуси з ними сьогодні вранці під'їхали до хорватсько-словенського кордону.

За даними влади Угорщини, з початку 2015 року в країну прибули понад 383 тис. мігрантів. Раніше Угорщина також закрила свій кордон із Сербією.