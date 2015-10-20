Кількість загиблих внаслідок тисняви в Мецці перевищила вже 2000 осіб

Раніше Саудівська Аравія офіційно заявляла про 769 загиблих, а Associated Press, посилаючись на свої підрахунки, 9 жовтня повідомляв про не менш 1453 загиблих.

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Зазначимо, що на хадж до Мекки 22 вересня прибули понад 1,3 млн мусульман.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Наїф ібн Аль Сауд, який є і главою МВС країни, провів нараду з питання трагедії, але ніяких нових цифр з цього приводу опубліковано не було, повідомляє ZN.UA.

Між тим, Іран, більшість громадян якого постраждали в тисняві в Мецці, звинувачує у трагедії правлячу династію Саудівської Аравії, яка, на його думку, приховує реальні дані про кількість загиблих. За інформацією Тегерана, в Мецці у вересні загинули 4700 чоловік, але ніяких доказів на підтримку своїх слів іранська сторона не надала.

Велике скупчення людей в Мецці під час хаджу вже призводило до кількох трагедій - так у 2006 році в тисняві загинуло майже 350 осіб.