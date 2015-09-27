Президент Ірану закликав ООН розслідувати тисняву на хаджі, генпрокурор вимагає судового переслідування винних

У четвер неподалік Мекки, в долині Міна, в тисняві загинули щонайменше 769 осіб, ще 934 постраждали. Серед загиблих було 130 іранців, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це не перша трагедія такого роду в історії паломництва в Мекку, але наймасштабніша за останні 25 років.

Роухани у своїй промові назвав цю подію "жахливою".

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У свою чергу, генеральний прокурор Ірану Ібрагім Раізі закликав до проведення судового розгляду трагічного інциденту з паломниками в долині Міна в Саудівській Аравії і покарання винних, пише ТАСС.

"Над винними в трагедії 24 вересня в Міні, коли під час хаджу загинули сотні паломників, у тому числі понад 130 іранських громадян, повинно здійснитися правосуддя", - наводить слова генерального прокурора Ісламської Республіки інформаційний канал ІРІНН.

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Закликавши саудівську владу до проведення судового розгляду, Раізі, в той же час, підкреслив: "Ас-Сауди (правляча сім'я в Саудівській Аравії - прим.) повинні знати, що ми будемо продовжувати судовий процес над винними в цьому злочині через міжнародні суди".

Трагедія в долині Міна, на думку генерального прокурора ІРІ, повинна розглядатися не просто як результат некомпетентності саудівських служб безпеки, але як "злочин", оскільки тиснява виникла через те, що були перекриті дві дороги в долині, які в минулі роки завжди були відкриті. А значить, вважає Раізі, штовханина була спровокована.

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Раніше УНІАН повідомляв, що король Саудівської Аравії Салман розпорядився переглянути правила проведення паломництва в Мекку після загибелі сотень мусульман в тисняві.

Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який у цьому році припадає на 24-26 вересня.