Українських прочан серед постраждалих і загиблих біля Мекки немає

Як повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов, із материкової частини України на хадж вирушила група з 75 паломників, серед них постраждалих немає, повідомляє Крим.Реалії.

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"Ми розмовляли по телефону з керівником української делегації. Ті паломники, 75 осіб, які поїхали з України, всі живі і здорові. Вони пройшли це місце раніше, ніж почалася тиснява", – сказав Саїд Ісмагілов.

Як повідомили в прес-службі Духовного управління мусульман Криму, паломники, які виїхали з півострова, теж не постраждали.

За останніми даними, внаслідок тисняви під час паломництва в Саудівській Аравії загинули 717 людей, ще 805 – поранені.