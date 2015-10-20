В Севастополь із Сирії прибуло судно з тілами 26 загиблих морпіхів РФ – українські розвідники

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Із Сирії до Севастополя доставлено тіла 26 загиблих військовослужбовців зі складу 810 окремої бригади морської піхоти (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, у зв’язку із неможливістю російського командування забезпечити нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування, відмічаються масові випадки інфекційних захворювань особового складу ЗС РФ на території Сирії.

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Як зазначається, підрозділи ЗС Сирії за підтримки авіації ПКС РФ продовжують наступальні дії в провінціях Алеппо, Дамаск, Латакія, Хама та Хомс, в результаті яких встановлено контроль над рядом населених пунктів у районі Алеппо. Так, протягом доби літаками російського авіаційного угруповання здійснено 33 літако-вильоти і завдано ракетно-бомбових ударів по 49 об’єктах на території Сирії.

Разом з тим, згідно з повідомленням, командуванням ЗС РФ продовжуються заходи з нарощування і забезпечення своїх військ на території Сирії. Протягом доби: військово-транспортними літаками Іл-76 виконано два літако-рейси до авіабази Хмеймім; кілекторне судно "КИЛ-158" Чорноморського флоту з вантажем військового призначення, пройшло протоку Босфор та здійснює перехід до узбережжя Сирії.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.