Наступ на кількох фронтах у Сирії: російські літаки здійснили нові бомбардування (відео)

За даними Міністерства оборони РФ, російські літаки вражати цілі в регіонах Хама, Латакія, Дамаску і Алеппо, передає Радіо Свобода.

Сирійські війська за підтримки російської авіації здійснюють наступ на кількох фронтах по всій країні.

Військові літаки з Росії здійснюють повітряні удари в Сирії з 30 вересня.

За даними Сирійської ради з нагляду за правами людини (SOHR), що базується в Лондоні, сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних ударів захопили кілька населених пунктів в провінції Алеппо.

Читайте такожСили Асада відбили три селища на південь від Аллепо і продовжують наступ за підтримки авіації РФ

За даними правозахисників, унаслідок бойових дій на півдні провінції Алеппо загинули 17 бойовиків і вісім військовослужбовців і проурядові бойовики.

Урядові війська контролюють приблизно половину Алеппо, повстанці контролюють іншу.

Захід та сирійська опозиція заявляють, що Москва використовує свою військову кампанію для зміцнення влади сирійського президента, а не для боротьби з екстремізмом, як заявляє Кремль.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня на Суворовській площі у Москві відбувся пікет проти війни в Україні та Сирії, в якому взяло участь близько ста москвичів.

За словами організаторів акції, перед акцією влада провела аналіз написів на плакатах і не допустила людей з гаслами, де вторгнення в Сирію називається другим Афганістаном.