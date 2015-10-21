В ООН заявили, що наступ на Алеппо спричинив нову хвилю біженців

Про це повідомило управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає українська редакція "Німецької хвилі". За даними OCHA, близько 35 тис. людей, які мешкали на південь від Алеппо, змушені були залишити свої домівки.

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Вони невідкладно потребують продуктів харчування та притулку, особливо з огляду на похолодання, зазначила речниця управління ООН.

Як повідомлялося, в наступальній операції на Алеппо, крім регулярних військ Башара Асада, взяли участь також сотні бійців з Ірану та загони радикального ліванського угрупування "Хезболла". Підтримку з повітря урядовим військам надавали російські ВПС.