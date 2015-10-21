В ООН заявили, що наступ на Алеппо спричинив нову хвилю біженців
Наступальна операція сил сирійського президента Башара Асада на місто Алеппо призвела до значного зростання кількості біженців із цього регіону Сирії.
Про це повідомило управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), передає українська редакція "Німецької хвилі". За даними OCHA, близько 35 тис. людей, які мешкали на південь від Алеппо, змушені були залишити свої домівки.
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Вони невідкладно потребують продуктів харчування та притулку, особливо з огляду на похолодання, зазначила речниця управління ООН.
Як повідомлялося, в наступальній операції на Алеппо, крім регулярних військ Башара Асада, взяли участь також сотні бійців з Ірану та загони радикального ліванського угрупування "Хезболла". Підтримку з повітря урядовим військам надавали російські ВПС.