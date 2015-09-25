Росія розмістила у Сирії високоточну зброю - "Хезболла"

Про це, як повідомляє Reuters, заявив в інтерв'ю телеканалу Al Manar Хасан Насралла, лідер шиїтської організації «Хезболла», яка воює на стороні сирійського президента Башара Асада.

Насралла також зазначив, що вітає надання Москвою військової допомоги Дамаск, передає Лента.ру.

22 вересня Пентагон опублікував супутникові знімки, які, за словами американських військових, доводять наявність російських літаків в Сирії. На опублікованих фото видно літаки, вишикувані в ряд на аеродромі під сирійською Латакією.

Американські військові ідентифікували їх як винищувачі Су-30СМ і штурмовики Су-25.

Всього, за даними Пентагону, Росія за останні дні на додаток до прибулих раніше чотирьох Су-30СМ перекинула в Сирію 24 літаки — 12 Су-25 і таку ж кількість фронтових бомбардувальників Су-24. Також в Сирії зараз знаходяться 15 вертольотів Мі-17 і Мі-24.