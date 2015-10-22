Reuters: Дані Міноборони РФ довели, що Росія в Сирії у 80% випадків бомбить не ІДІЛ

Про це свідчать результати аналізу Рейтер, складеного на підставі даних Міноборони РФ.

Така статистика ставить під сумнів заяви Москви, що головна мета її повітряної кампанії - завдати поразки ІДІЛ.

Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон та його союзники.

Судячи з повідомлень Міноборони про уражені цілі та онлайн-архіву військових карт, російські ВКС здійснили бомбардування в 64 населених пунктах з того моменту, як три тижні тому президент Володимир Путін розпорядився почати операцію.

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Ця статистика підтверджує заяви Вашингтона і його союзників із НАТО, що російська інтервенція в Сирії, яка стала для Москви найбільшою зарубіжною операцією з часу розпаду СРСР, має на меті підтримати Асада, що у вівторок приїжджав в російську столицю, щоб подякувати Путіну за допомогу.

Російські чиновники відкидають подібні звинувачення і постійно кажуть, що ціль авіаударів - ІДІЛ, а також інші групи, які вони класифікують як терористів-ісламістів. За їхніми словами, у Москви і Заходу спільний ворог.

Однак карта авіаударів у Сирії дає іншу картину.

Російські ВКС здійснили понад 780 вильотів і вразили майже 800 об'єктів у Сирії з 30 вересня. Наприклад, у понеділок літаки бомбили цілі в шести населених пунктах, але жоден з них не перебував у районі під контролем ІД, показує аналіз Рейтер.

"Головна ціль цих ударів - підтримати наземну наступальну операцію сирійської армії", - сказав Гольц.

Судячи з повідомлень Центрального командування збройних сил США, міжнародна коаліція здійснила 84 удари по позиціях "Ісламської держави" в 13 населених пунктах у Сирії в період з 30 вересня по 19 жовтня.

На відміну від російських нальотів, удари коаліції відбуваються в північній і східній частинах Сирії, де бойовики ІДІЛ контролюють значні території.

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Високопоставлений західний дипломат у Нью-Йорку сказав, що 85% російських ударів були націлені на групи, не пов'язані з ІДІЛ.

Аналіз Рейтер враховує тільки ті пункти, які були названі Міноборони РФ серед тих, що потрапили під обстріл.

Чотири пункти не вдалося знайти на карті, в тому числі в російських військових документах. Але три з них, згідно з повідомленнями російського оборонного відомства, розташовані в західних провінціях Латакія і Ідліб, а це означає, що удари були здійснені не з позицій ІДІЛ.

Четвертий населений пункт, Квайзер, розташований у північній провінції Алеппо, розділеній зараз між ІДІЛ, повстанцями і сирійською армією.

РФ також бомбила головні бастіони ІД - міста Ракка і Дейр-ез-Зор, де були знищені командні пункти, тренувальні табори і заводи з виробництва зброї.

Сирійські урядові війська за підтримки російських літаків почали наступ на повстанців у провінціях Хомс, Хама, Латакія, Ідліб Алеппо.

Організація Syrian Observatory for Human Rights, яка веде моніторинг сирійського конфлікту, повідомила, що за три тижні російських авіаударів у Сирії загинули 370 осіб, третина з яких - мирні жителі.