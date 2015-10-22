Reuters: Дані Міноборони РФ довели, що Росія в Сирії у 80% випадків бомбить не ІДІЛ
Майже 80% російських авіаударів у Сирії припали на райони, які контролює не "Ісламська держава".
Про це свідчать результати аналізу Рейтер, складеного на підставі даних Міноборони РФ.
Така статистика ставить під сумнів заяви Москви, що головна мета її повітряної кампанії - завдати поразки ІДІЛ.
Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон та його союзники.
Судячи з повідомлень Міноборони про уражені цілі та онлайн-архіву військових карт, російські ВКС здійснили бомбардування в 64 населених пунктах з того моменту, як три тижні тому президент Володимир Путін розпорядився почати операцію.
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Ця статистика підтверджує заяви Вашингтона і його союзників із НАТО, що російська інтервенція в Сирії, яка стала для Москви найбільшою зарубіжною операцією з часу розпаду СРСР, має на меті підтримати Асада, що у вівторок приїжджав в російську столицю, щоб подякувати Путіну за допомогу.
Російські чиновники відкидають подібні звинувачення і постійно кажуть, що ціль авіаударів - ІДІЛ, а також інші групи, які вони класифікують як терористів-ісламістів. За їхніми словами, у Москви і Заходу спільний ворог.
Однак карта авіаударів у Сирії дає іншу картину.
Російські ВКС здійснили понад 780 вильотів і вразили майже 800 об'єктів у Сирії з 30 вересня. Наприклад, у понеділок літаки бомбили цілі в шести населених пунктах, але жоден з них не перебував у районі під контролем ІД, показує аналіз Рейтер.
"Головна ціль цих ударів - підтримати наземну наступальну операцію сирійської армії", - сказав Гольц.
Судячи з повідомлень Центрального командування збройних сил США, міжнародна коаліція здійснила 84 удари по позиціях "Ісламської держави" в 13 населених пунктах у Сирії в період з 30 вересня по 19 жовтня.
На відміну від російських нальотів, удари коаліції відбуваються в північній і східній частинах Сирії, де бойовики ІДІЛ контролюють значні території.
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Високопоставлений західний дипломат у Нью-Йорку сказав, що 85% російських ударів були націлені на групи, не пов'язані з ІДІЛ.
Аналіз Рейтер враховує тільки ті пункти, які були названі Міноборони РФ серед тих, що потрапили під обстріл.
Чотири пункти не вдалося знайти на карті, в тому числі в російських військових документах. Але три з них, згідно з повідомленнями російського оборонного відомства, розташовані в західних провінціях Латакія і Ідліб, а це означає, що удари були здійснені не з позицій ІДІЛ.
Четвертий населений пункт, Квайзер, розташований у північній провінції Алеппо, розділеній зараз між ІДІЛ, повстанцями і сирійською армією.
РФ також бомбила головні бастіони ІД - міста Ракка і Дейр-ез-Зор, де були знищені командні пункти, тренувальні табори і заводи з виробництва зброї.
Сирійські урядові війська за підтримки російських літаків почали наступ на повстанців у провінціях Хомс, Хама, Латакія, Ідліб Алеппо.
Організація Syrian Observatory for Human Rights, яка веде моніторинг сирійського конфлікту, повідомила, що за три тижні російських авіаударів у Сирії загинули 370 осіб, третина з яких - мирні жителі.