МЗС перевіряє інформацію про наявність українців серед загиблих внаслідок ДТП у Франції

10:51, 23 жовтня 2015
Суспільство
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У МЗС перевіряють, чи є громадяни України серед загиблих внаслідок автокатастрофи на півдні Франції.

УНИАН

Про це УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

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«Ми наразі перевіряємо цю інформацію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 42 особи загинули внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки поблизу Лібурна у Франції.

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