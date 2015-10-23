МЗС перевіряє інформацію про наявність українців серед загиблих внаслідок ДТП у Франції
10:51, 23 жовтня 2015Суспільство
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У МЗС перевіряють, чи є громадяни України серед загиблих внаслідок автокатастрофи на півдні Франції.
Міністерство закордонних справ України / УНІАН
Про це УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
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«Ми наразі перевіряємо цю інформацію», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 42 особи загинули внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки поблизу Лібурна у Франції.
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