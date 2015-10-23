Наслідки трагічної ДТП у Франції зняли з повітря (відео)

Відповідний відеозапис на своєму Twitter показала ВВС.

Pictures from @itele helicopter crew show scene of France's worst road accident in 33 years https://t.co/lBaUZxKfMKhttps://t.co/ijLKN3DvQt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 23, 2015

Нагадаємо, на півдні Франції внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 42 людини. Аварія сталася приблизно за 57 кілометрів від міста Бордо, автомобілі загорілися після зіткнення. В автобусі перебували близько 50 пасажирів.

Крім того, Ксав’є Саблетт, мер містечка Пюїссеген, поблизу якого сталася трагедія, заявив, що автомобільну аварію на півдні Франції, жертвами якої стали десятки людей, спричинила вантажівка-лісовоз, яка заблокувала дорогу.