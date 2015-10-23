Наслідки трагічної ДТП у Франції зняли з повітря (відео)

16:26, 23 жовтня 2015
Світ
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В інтернеті опублікували відеозапис з місця ДТП за участю вантажівки та автобуса, яка сталася на південному сході Франції.

REUTERS

Відповідний відеозапис на своєму Twitter показала ВВС.

Нагадаємо, на півдні Франції внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 42 людини. Аварія сталася приблизно за 57 кілометрів від міста Бордо, автомобілі загорілися після зіткнення. В автобусі перебували близько 50 пасажирів.

Крім того, Ксав’є Саблетт, мер містечка Пюїссеген, поблизу якого сталася трагедія, заявив, що автомобільну аварію на півдні Франції, жертвами якої стали десятки людей, спричинила вантажівка-лісовоз, яка заблокувала дорогу.

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