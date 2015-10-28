У Росії заборонили націоналістичний рух "Русские"

Про це повідомляє кореспондент «Медузи». Рішення прийнято на вимогу прокуратури Москви.

З вимогою заборонити рух «Русские» прокуратура звернулася до суду в середині серпня. За підсумками перевірки вона прийшла до висновку, що програмні документи руху «спрямовані на збудження ворожнечі відносно групи осіб, об'єднаних за ознакою національної приналежності і містять заклики до початку національно-визвольної боротьби за створення власної національної держави».

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Націоналістичний рух «Русские» був створений на базі «Слов'янського союзу» Дмитра Демушкіна і Руху проти нелегальної імміграції (ДПНІ Олександра Бєлова. Обидві ці організації були заборонені в Росії рішенням суду. Лідером «Русских» став Дьомушкін.

Бєлов в жовтні 2014 року був затриманий за звинуваченням у причетності до легалізації п'яти мільярдів рублів казахстанського БТА-банку. Він пов'язує своє кримінальне переслідування з відмовою співпрацювати з російськими спецслужбами.

Дьомушкіна в 2014 році судили за організацію екстремістського співтовариства і засудили до штрафу. Крім того, його неодноразово притягували до відповідальності за адміністративними статтями.