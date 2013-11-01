Влада Москви узгодила "Русский марш"

"Найбільш масовим заходом, за нашою оцінкою, може бути мітинг і хода в Любліно, проведене групою громадян під гаслом святкування Дня народної єдності. Там узгоджена чисельність до 15 тисяч осіб. Хода пройде по вулиці Перерва до Люблінської вулиці, де в сквері відбудеться концерт", - цитує РІА Новости голову департаменту безпеки столиці РФ Олексія Майорова.

При цьому, за його даними, на Пушкінській площі в День народної єдності відбудеться узгоджений мітинг ЛДПР, у якому планують прийняти участь до трьох тисяч людей. Також в районі станції метро "Жовтневе поле" відбудеться патріотична акція, присвячена святкуванню 400-річчя дому Романових.

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"Хода розпочнеться біля метро "Жовтневе поле", а біля "Щукінського" відбудеться мітинг-концерт", - додав він.

Крім того, 4 листопада представники козацтва збираються провести ходу на території Південно-Східного адміністративного округу Москви. Всього в столиці 4 листопада відбудеться десять різних заходів, кількість учасників акцій становить близько 25 тисяч осіб, уточнив Майоров.