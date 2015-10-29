Правозахисники: Жертвами ударів авіації РФ у Сирії вже стали 595 осіб, третина з них - мирні жителі

Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини, передає Reuters.

"Удари російської авіації стали причиною смерті 185 цивільних осіб і 410 представників різних повстанських груп", - йдеться у повідомленні.

Але, незважаючи на такі дані, Росія все одно продовжує стверджувати, що удари її повітряно-космічних сил у Сирії спрямовані проти ІДІЛ.

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Раніше посольство Великобританії у Російській Федерації заявляло, що 85% ударів російської авіації у Сирії здійснюються проти опозиції з "Вільної сирійської армії", яка виступає проти чинного президента Башара аль-Асада, а не проти ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.