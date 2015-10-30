США мають докази удару літаків РФ по госпіталю в Сирії - Держдеп
Офіційний представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що у США є інформація про удар російських літаків по госпіталю в Сирії 21 жовтня.
Про це він повідомив в ході брифінгу, стенограма якого опублікована на сайті Держдепу, передає Українська правда.
"Ми бачили репортажі преси з цього приводу. Ми знаємо, що про це говорили деякі сирійські громадські організації. І я хотів би вам сказати, що ми маємо оперативну інформацію, яка дає підстави повірити, що цілями російських ударів були не тільки об'єкти ІДІЛ", - зазначив він.
За його словами, у США є інформація, яка веде до висновків, що російський військовий літак вдарив по госпіталю.
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При цьому на прохання пред'явити докази, Кірбі заявив, що не буде ділитися оперативною та розвідувальною інформацією з "цієї трибуни".
Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 13 осіб було вбито під час авіаудару російських літаків, які вразили в тому числі польовий госпіталь на північному заході Сирії у провінції Ідліб.
У свою чергу в Росії відхрестилися від цих звинувачень, назвавши їх інформаційним вкиданням.