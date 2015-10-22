РФ відкинула звинувачення в бомбардуванні польового госпіталю в Сирії: "це інформаційне вкидання"
16:56, 22 жовтня 2015Світ
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Повідомлення про обстріл Повітряно-космічними силами РФ госпіталю в провінції Ідліб у Сирії - це інформаційне вкидання.
REUTERS
Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.
"Надходять повідомлення щодо начебто мав місце обстріл російськими ПКС польового госпіталю в провінції Ідліб на північному заході Сирії, в результаті якого загинули, за даними ЗМІ, 13 осіб", - зазначила дипломат.
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"Я хотіла б дезавуювати цю інформацію", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 13 людей було вбито під час авіаудару російських літаків, які вразили в тому числі польовий госпіталь на північному заході Сирії в провінції Ідліб.
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