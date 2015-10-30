Влада Ірландії легалізувала одностатеві шлюби

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Ірландії, передає "ЄвроПравда". "Президентська комісія сьогодні підписала "Білль про шлюб-2015", який набув статусу закону", - йдеться в повідомленні.

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У травні на референдумі в Ірландії 62% виборців підтримали пропозицію про те, що "шлюб може бути укладений у відповідності з законом двома особами незалежно від їх статі", 38% ірландців висловилися проти.

Референдум став переломним моментом в історії католицької Ірландії, яка вважається прихильником традиційних цінностей.

Гомосексуалізм в Ірландії був легалізований в 1993 році і одностатеві пари могли вступати у цивільні шлюби, але прихильники референдуму вважали, що такі союзи не мають повного спектру прав і засобів захисту, що надаються для традиційних подружніх пар.

Ватикан розкритикував результати референдуму, назвавши їх "поразкою для людства".