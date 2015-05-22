В Ірландії проходить референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів (фоторепортаж)

В Ірландії проходить референдум, на якому жителі країни повинні проголосувати щодо питання легалізації одностатевих шлюбів у країні. У разі позитивного рішення Ірландія стане першою країною, де відповідні поправки в Конституцію будуть внесені не в законодавчому чи судовому порядку, а шляхом загального голосування.

Підсумки референдуму оголосять уже в суботу ввечері, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше Irish Times і компанія IPSOS провели опитування, 58% учасників якого заявили, що проголосують за легалізацію одностатевих шлюбів.

Понад 3,2 мільйона людей мають відповісти на питання, чи згодні вони з тим, щоб у конституцію країни була внесена поправка, яка дозволяє шлюби між людьми однієї і тієї ж статі.

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Всі основні політичні партії закликають проголосувати за це рішення. Проти виступають католицька церква і багато консервативно налаштованих громадських діячів.

Референдум проходить через 22 роки після того, як в Ірландії був скасований закон, що розглядає гомосексуалізм як злочин. У 2010 році в Ірландії було прийнято закон, який дозволяє геям вступати в офіційні цивільні союзи.

У 2013 році уряд Ірландії скликав конституційну асамблею, яка розглянула питання легалізації одностатевих шлюбів. Асамблея проголосувала за необхідність проведення референдуму.

Якщо більшість ірландців підтримають цю заяву, то зміни до конституції дадуть гомосексуальним і лесбійським парам право на громадянський шлюб, але не церковний, повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.

"З історій, які я чув в останні роки від звичайних людей, які працюють на звичайних роботах, ясно, що вони відчувають цей тягар і тиск, живучи в тіні. Але це може змінитися в п'ятницю при позитивному результаті голосування", - заявив прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні.

Згідно з результатами проведених опитувань, внесення поправки підтримають молоді громадяни країни, тоді як старше покоління і католицька церква, швидше за все, будуть категорично проти. "За" також виступають відомі ірландські спортсмени, музиканти та актори, включаючи фронтмена рок-групи U2 Боно та актора Коліна Фаррелла. При цьому, згідно з результатами різних опитувань, за рівність одностатевих шлюбів з традиційними проголосують від 63% до 70% ірландців.

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Референдум може стати переломним моментом в історії католицької Ірландії, яка вважається прихильником традиційних цінностей.

Голосування триватиме до 22:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом), результати референдуму будуть оприлюднені не раніше вечора суботи.

В даний час одностатеві шлюби легалізовані в 18 країнах, зокрема, у Франції, Канаді, Новій Зеландії, Бразилії та Аргентині.