Євросоюз прокоментував інцидент між США та КНР у Південно-Китайському морі

ЄС зайняв сторону США після подій, які викликали обурення влади КНР, пише ТСН із посиланням на Reuters.

"США реалізують власне право на свободу навігації" - процитувало агентство слова високопоставленого чиновника ЄС .

Читайте такожКитай попередив США про готовність до війни проти них у Південно-Китайському моріРаніше Пекін попередив США, що їхні "провокаційні дії" у Південно-Китайському морі можуть призвести до збройного зіткнення. Таку заяву зробив командувач військово-морськихсил Китаю адмірал У Шеньлі під час відеоконференції з американським колегою – адміралом Джоном Річардсоном.

"Навіть незначний інцидент у Південно-Китайському морі (ПКМ) може спровокувати війну між США і КНР", - наголосив китайський адмірал.

За його словами, це рано чи пізно може статися, якщо американці не припинять свої "провокаційні дії" в акваторії ПКМ, 80% якої китайці вважають своїми територіальними водами.

Варто зазначити, що інцидент, який обурив китайське керівництво, стався 27 жовтня біля островів Спратлі у південно-східній частині акваторії ПКМ. Американський есмінець "Лассен" демонстративно пройшов менш ніж за 12 морських миль від одного з рифів, прискорено перетворюваних китайцями у населені острови по всьому периметру ПКМ.