На місці катастрофи російського літака вже знайшли тіла 100 загиблих

Про це повідомив учасник пошукової операції, передає Reuters.

"Тепер я бачу трагічну сцену. Багато загиблих на землі і багато померли пристебнутими", - розповів офіцер, який побажав залишитися анонімним.

Також стало відомо, що літак розділений на дві частини.

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"Ми знайшли принаймні 100 тіл, а інші досі всередині", - розповів один з рятувальників.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту о 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.