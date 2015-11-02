ЗМІ дізналися про причини смерті пасажирів російського лайнера, що розбився в Єгипті
Судмедексперти заявили, що причиною смерті пасажирів літака A321, що розбився на півночі Синайського півострова, стали опіки, точкові тупі травми, а також розриви внутрішніх органів.
Про це одному із російських телеканалів розповіли джерела в правоохоронних органах, пише Лента.ру.
Зазначається, що причинами загибелі багатьох людей стали відразу кілька факторів.
Згідно з повідомленням, на даний момент вивчено близько 100 тіл жертв авіакатастрофи. Для точної постановки посмертного діагнозу і часу смерті експерти проведуть не менше 15 експертиз кожного загиблого.
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Нагадаємо, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.
224 людини, що знаходилися на борту лайнера, загинули.
Керівництво "Когалимавіа" заявило, літак A321 не міг зруйнуватися в повітрі сам по собі.
Літак розвалився, на думку компанії, від якогось механічного впливу зовнішньої сили, проте джерела в єгипетській слідчій групі спростовують інформацію про будь-який зовнішній вплив на літак.