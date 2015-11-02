В Єгипті спростовують версію про зовнішній вплив на А321, що розбився на Синаї

Про це заявило джерело в єгипетській слідчій групі, яка займається розшифровкою чорних скриньок розбитого повітряного судна, повідомляє Reuters.

Крім цього, за його словами, капітан судна не подавав сигналу лиха.

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Відзначається, що джерело не озвучило інші деталі події, зазначивши, що розшифровка чорних ящиків знаходиться в ранній стадії.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Когалимавіа" заявило, що літак A321, який зазнав аварії в Єгипті, не міг зруйнуватися в повітрі сам по собі.

Літак розвалився, на думку компанії, від якогось механічного впливу зовнішньої сили.

Нагадаємо, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

224 людини, що знаходилися на борту лайнера, загинули.