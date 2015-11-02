Іран пригрозив виходом із переговорів щодо Сирії

В Ірані вважають, що у першому раунді переговорів деякі країни, особливо Саудівська Аравія, зіграли негативну і неконструктивну роль, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Іран не буде брати участі, якщо переговори не будуть плідними", - сказав заступник міністра закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахін.

Читайте такожСаудівська Аравія назвала тестом для РФ і Ірану віденську зустріч по Сирії

Варто зазначити, що Іран вперше був запрошений на переговори із врегулювання ситуації в Сирії.

Нагадаємо, учасники зустрічі у Відні минулої п'ятниці домовилися продовжити в найближчі дні для обговорення протиріч, щоб міністри могли знову зустрітися через два тижні.

Однак не було досягнуто згоди щодо долі президента Сирії Башара аль-Асада після закінчення перехідного процесу.