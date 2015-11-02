Іран пригрозив виходом із переговорів щодо Сирії
Іран погрожує залишити мирні переговори щодо Сирії, якщо він визнає їх неконструктивними, і вказує на "негативну роль" Саудівській Аравії.
В Ірані вважають, що у першому раунді переговорів деякі країни, особливо Саудівська Аравія, зіграли негативну і неконструктивну роль, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Іран не буде брати участі, якщо переговори не будуть плідними", - сказав заступник міністра закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахін.
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Варто зазначити, що Іран вперше був запрошений на переговори із врегулювання ситуації в Сирії.
Нагадаємо, учасники зустрічі у Відні минулої п'ятниці домовилися продовжити в найближчі дні для обговорення протиріч, щоб міністри могли знову зустрітися через два тижні.
Однак не було досягнуто згоди щодо долі президента Сирії Башара аль-Асада після закінчення перехідного процесу.