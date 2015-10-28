Саудівська Аравія назвала тестом для РФ і Ірану віденську зустріч по Сирії

Таку думку висловив глава зовнішньополітичного відомства Саудівської Аравії Адель Джубері, передає Бі-бі-сі. Саудівський міністр закордонних справ заявив, що зустріч, яка відкривається в п'ятницю у Відні, і в якій вперше буде брати участь Іран, є шансом на подолання розбіжностей з питання про майбутнє сирійського президента Башара Асада.

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"Якщо вони (Росія та Іран) говорять серйозно, ми про це дізнаємося, і якщо ні - теж дізнаємося і перестанемо витрачати на них час", - заявив саудівський міністр на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Хаммондом, який перебуває в Ер-Ріяді з візитом.

Росія і Іран останнім часом посилили військову підтримку режиму Башара Асада.