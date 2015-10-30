Учасники переговорів у Відні виступають за створення перехідного уряду в Сирії

З урахуванням півгодинної перерви вона тривала більше семи годин, повідомляє Бі-бі-сі.

До проведення такої зустрічі і формування уряду всі сторони переговорів, в яких взяли участь ряд значимих регіональних гравців, обіцяють домагатися встановлення перемир'я на всій території країни.

У переговорах брали участь 19 делегацій, у тому числі із США, Саудівської Аравії, Туреччини, Ірану, ОАЕ, Катару, Йорданії, Німеччини, Франції, Єгипту, Італії, Великобританії, Іраку, Лівану та Росії.

У підсумковому комюніке зустрічі, представленим спецпосланцем ООН по Сирії Стафані де Містура, дев'ять пунктів. Зокрема, можливість доставки гуманітарної допомоги повинна бути забезпечена на всій території Сирії; екстремістське угрупування "Ісламська держава" та інші організації зі списку екстремістських організацій ООН повинні бути знищені; в Сирії має зберегтися єдина світська держава з усіма її інститутами; дипломатичні зусилля з припинення конфлікту будуть інтенсифіковані.

Буде проведена міжнародна зустріч по Сирії за участю представників уряду Башара Асада й опозиції. Підсумком зустрічі, йдеться в заяві, має стати формування нового перехідного уряду, що представляє інтереси всього народу, яке буде керувати країною до наступних виборів, слідом за якими у країни з'явиться нова конституція, а також процес політичного врегулювання проводитиметься сирійським народом і народ Сирії визначить її майбутнє.

Країни-учасниці процесу врегулювання докладуть зусиль для забезпечення перемир'я на всій території країни. З ІГ перемир'я укладено не буде.

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Після зустрічі держсекретар США Джон Керрі зробив коротку заяву, назвавши переговори конструктивними і сказав, що він задоволений їхнім результатом.

Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр за підсумками переговорів заявив, що добитися перемир'я в Сирії необхідно "в найближчі тижні".

Задоволення зустріччю висловив і глава британського МЗС Філіп Хеммонд. Він додав, що наступну зустріч глав МЗС щодо Сирії з таким же або близьким складом учасників планується провести протягом двох тижнів.

Сторонам, однак, не вдалося домовитися про долю президента Сирії Башара Асада.

Також глава МЗС Саудівської Аравії повідомив журналістам, що дипломати домовилися створити спеціальний орган, який працюватиме над конституційною реформою, проведенням парламентських і президентських виборів в Сирії.