У Білому домі попередили: невибіркові авіаудари Росії у Сирії тільки посилить конфлікт

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому Джоша Ернеста.

На думку Білого дому, російські повітряні удари по позиціях «невибіркові» і можуть втягнути Москву ще глибше у конфлікт.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземні операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного населення, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.