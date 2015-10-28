Словенія може побудувати на кордоні паркан для захисту від біженців

Таким чином Любляна хоче стримати наплив мігрантів, якщо ЄС не надасть фінансової допомоги країнам Східної Європи, повідомляє телеканал 24.

Зазначається, що за 10 днів межі Словенії перетнуло уже більше 80-ти тисяч біженців. І ця кількість невпинно зростає.

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"Якщо Брюссель не підпише угоду, ми повинні встановити контроль на кордоні. Словенія – це ворота до Шенгенської зони. Саме тому сюди їдуть 400 поліцейських із сусідніх країн. Ми готові до різного розвитку подій, і навіть найгіршого", — повідомив міністр соціальної політики Словенії Деян Зідар.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина будує 4-х метровий паркан на кордоні з Сербією, щоб зупинити приплив мігрантів. Офіційний представник уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не хоче закривати кордон, але хоче "захистити межі Європейського Союзу." Він підкреслив, що можливість легального в'їзду залишається відкритою.