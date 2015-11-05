Як Лондон планує за 10 днів вивезти з Єгипту 20 тисяч британців - ЗМІ

Про це з посиланням на британські ЗМІ повідомляє "Газета.Ру".

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Вранці у четвер у Великобританії влада країни оголосила про негайну евакуацію з Шарм-ель-Шейха 20 тис. британців через загрозу атак ІДІЛ. Для евакуації в Єгипет із п'ятниці будуть спрямовані порожні літаки цивільної авіації, також в Шарм-ель-Шейху розгорнуто додаткове консульство.

У керівництві країни говорять, що, доки вони не переконаються в безпеці перельотів з Єгипту, цей напрямок буде вважатися закритим.

За словами глави МЗС Великобританії Філіпа Хаммонда, тільки у туроператорів є потенціал, щоб організувати подібну масштабну евакуацію: "Вони мають доступ до величезної кількості літаків, і у них є можливість це все організувати. Ми очікуємо, що туроператори зможуть використовувати весь потенціал, щоб вивезти людей з Шарм-ель-Шейха за допомогою регулярних рейсів".

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Британські авіакомпанії скасували рейси з Шарм-ель-Шейха. British Airway повідомила, що їх вильоти в четвер скасовані і перенесені на п'ятницю. Всі пасажири будуть розміщені в готелях.

EasyJet пообіцяла повністю повернути кошти тим, хто вирішив відмовитися від рейсів в Шарм-ель-Шейх на найближчі два тижні.

Відпочиваючі по-різному ставляться до того, що відбувається. Частина дійсно панікує і шукає шляхи повернення з єгипетського курорту. Інша частина продовжує насолоджуватися морем і сонцем.

Також пасажири відзначають, що в аеропорту Шарм-ель-Шейха навіть після авіакатастрофи співробітники виглядали дуже розслабленими, курили, грали в ігри і навіть спали на робочих місцях.

Туристка Вірна Маккейч заявила Sky News, що вона була шокована відсутністю заходів безпеки в аеропорту: "Оператор рентгенівського сканера грав на мобільному в гру Candy Crush", — додала вона.

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"Ми ненароком пройшли через огляд з кількома пляшками води в ручній поклажі. Крім того, я просто пройшов через сканер тіла, незважаючи на те, що пролунав сигнал тривоги. Двоє операторів сканера, помахали мені, проте були більш зацікавлені в курінні сигарет і вечері. Вони ледве помітили нашу присутність", - розповідає пасажир Нет Маккінзі британському таблоїду MailOnline.

У той же час представники Єгипетської цивільної авіації стверджують, що їх аеропорти безпечні і до них застосовуються міжнародні стандарти безпеки.

Міністр цивільної авіації Єгипту Хоссам Камаль заявив, що 5 листопада аеропорт Шарм-ель-Шейха готується прийняти 23 рейси з Росії, вісім — з України, три — з Італії, два — із Саудівської Аравії і по одному з Туреччини, Йорданії і Бельгії.

Відзначимо, що доходи від туризму є центральною складовою економіки Єгипту, а Шарм-ель-Шейх — головний курорт країни. У 2010 році Єгипет відвідали 15 млн туристів. А за даними за 2013 рік, відпочиваючі витратили 12 млрд дол.

Нагадаємо, 31 жовтня аеробус A321, що належав російській компанії "Когалимавіа", зазнав аварії під час перельоту з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург 31 жовтня. Все 224 знаходилися на борту пасажири загинули. У Великобританії висловили припущення про те, що причиною катастрофи став теракт.