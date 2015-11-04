Катастрофа А321: ЗМІ опублікували попередні дані розшифровок "чорних ящиків"

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В ході розшифровки бортових самописців з російського лайнера А321, що розбився на Північному Синаї, експерти не виявили в переговорах пілотів розмов про технічні неполадки на борту.

За даними джерела видання, у екіпажу, швидше за все, не було часу на те, щоб якось зреагувати у разі виникнення серйозної проблеми.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців, всі вони загинули.

Первісна версія аварії літака була технічна несправність, однак на початку слідства з'ясувалося, що командир повітряного судна не подавав сигнали лиха, не повідомляв про неполадки і не запитував аварійної посадки. 1 листопада Росавіація повідомила, що літак розпався високо в небі.

Крім того, стало відомо, що російський літак впав на спину, однак якісь висновки з цього робити поки передчасно: щоб прояснити ситуацію, потрібно буде розшифрувати дані бортових самописців.

Авіаексперти розглядають три основні версії катастрофи.

Розгерметизація, загоряння і руйнування літака могли відбутися через невеликий вибух в багажному відділенні літака.

Можливою причиною руйнування фюзеляжу лайнера, який вилетів з Єгипту в Петербург, спеціалісти також називають втомну тріщину. У 2001-му при посадці в Каїрі літак вдарився хвостовою частиною на смузі аеропорту.

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Лайнера, який розбився минулої суботи на Синайському півострові в Єгипті, 18 років. Його сертифікат льотної придатності був дійсний до березня наступного року.

У Кремлі не виключають версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.