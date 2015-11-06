Влада Німеччини шукає шляхи прискорення процесу асиміляції мігрантів
07:33, 06 листопада 2015Світ
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У Німеччині мають намір прискорити процес асиміляції для мігрантів, після того, як правляча коаліція зможе подолати розбіжності з цього питання.
REUTERS
За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, необхідно створити 5 спеціальних центрів тимчасового перебування для тих мігрантів, шанси яких залишитися в країні невеликі, передає Бі-бі-сі.
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Але її політика "відкритих дверей" викликає критику.
Християнські демократи, очолювані Ангелою Меркель, і соціал-демократи не можуть прийти до єдиного рішення цього питання.
Між тим до кінця цього року в країну може прибути ще 800 тис. осіб.
Раніше в Європейській комісії заявили, до кінця 2017 року загальна кількість прибулих до Європи мігрантів досягне 3 млн осіб.
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