У відомстві Меркель запропонували депортувати більше мігрантів

Про це заявив координатор у справах біженців, глава відомства федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель Петер Альтмаєр, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Давайте разом переслідувати мету - в стислі терміни вислати на батьківщину мінімум 50% з тих, хто обґрунтовано не має права на притулок", - заявив Петер Альтмаєр. Крім того, біженцям необхідно чітко дати зрозуміти, що вони ще довгий час не зможуть перевезти сім'ю, додав політик.

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Водночас Петер Альтмаєр виступив проти встановлення верхньої межі кількості прийнятих мігрантів, заявивши, що це було б визнанням того, що "ми не можемо впоратись з проблемою". "Ніхто не може повністю відгородитися на тривалий термін", - заявив Петер Альтмаєр. Він запропонував, щоб мігранти виконували необхідну роботу в первинних пунктах їх розміщення. Альтмаєр також зазначив, що мігрантів необхідно краще інтегрувати, зокрема, викладаючи для них курси німецької мови. При цьому він категорично відкинув можливість підвищення податків у зв'язку з витратами на мігрантів.