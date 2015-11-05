Кремль прокоментував версію про можливий теракт ІДІЛ на борту А321
У Кремлі вважають, що не можна відкидати жодну з версій аварії А321 в Єгипті, проте заяви про теракт на борту літака передчасні.
Про це заявив прес-секретар Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
За його словами, заяви про теракт на борту літака "носять характер неперевіреної інформації або якихось спекуляцій". Однак, коментуючи рішення Великобританії перенести заплановані рейси з Шарм-еш-Шейха через можливий теракт ІДІЛ, що спричинив катастрофу А321, назвав його "суверенним правом Великобританії".
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"Ми і раніше говорили і знову повторюємо: якісь версії події може висувати лише слідство, але від слідства ми заяв (про теракт - УНІАН) не чули", - підкреслив Пєсков.
"Зараз не можна виключати ні одну версію, але і немає підстав озвучувати хоча б одну версію як більш або менш достовірну. Це може зробити тільки слідство", - сказав Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, глава британського МЗС Філіп Хаммонд заявив, що є "висока ймовірність" того, що літак Airbus A321 авіакомпанії "Когалимавіа" зазнав аварії в результаті теракту "Ісламської держави".