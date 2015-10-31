У катастрофі російського пасажирського літака на Синаї можуть бути вцілілі - ЗМІ
13:27, 31 жовтня 2015Світ
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Наразі з-під уламків російського лайнера на Синаї чути голоси вцілілих.
REUTERS
Про це повідомляють учасники пошукової операції на місці катастрофи A321, передає Reuters.
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Update - Reuters: officers at the scene of the Russian plane crash say voices of trapped passengers could be heard in a section of the plane
— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) October 31, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що на Синаї, де розбився російський пасажирський літак А321, вже виявили тіла 100 пасажирів.
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