У катастрофі російського пасажирського літака на Синаї можуть бути вцілілі - ЗМІ

13:27, 31 жовтня 2015
Світ
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Наразі з-під уламків російського лайнера на Синаї чути голоси вцілілих.

REUTERS

Про це повідомляють учасники пошукової операції на місці катастрофи A321, передає Reuters.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на Синаї, де розбився російський пасажирський літак А321, вже виявили тіла 100 пасажирів.

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