Британські слідчі: вибух А321 міг статися через бомбу, яку заклали у багажний відсік

Про це повідомляє РБК з посиланням на розслідування BBC.

Британські слідчі однієї зі служб безпеки, які намагаються встановити причину катастрофи російського A321 над Синайським півостровом, припускають, що літак міг розбитися після вибуху бомби, яку терористи заклали в багажний відсік.

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Слідчі вважають, що хтось, хто мав доступ до багажного відділення А321, встановив вибуховий пристрій в одній із сумок або поклав його на багаж незадовго до того, як літак злетів.

Як зазначає кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер, влада Великобританії поки не виключає можливості того, що до аварії A321 привів технічний збій, однак ця версія стає все менш ймовірною.

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5 листопада прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що «не можна бути впевненим у тому, що російський літак зазнав аварії через теракт», однак, на його думку, «ця версія схожа на те, щоб бути правдою».

Два дні тому британська влада оголосила про початок евакуації співвітчизників з Шарм-ель-Шейха. Уряд Великобританії скасував всі рейси на цьому напрямку. Це рішення було обґрунтоване підозрою, що терористи могли бути причетні до катастрофи A321. Британська розвідка при цьому спиралася на дані, отримані в результаті перехоплення переговорів між терористами на Синайському півострові.

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Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, проте основною причиною розглядають технічну несправність.

Як відомо, Шарм-ель-Шейх - головний курорт Єгипту. У 2010 році Єгипет відвідали 15 млн туристів. А за даними за 2013 рік, відпочиваючі витратили 12 млрд дол.