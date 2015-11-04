Причиною катастрофи російського А321 в Єгипті став вибух у двигуні - джерело

Про це єгипетському порталу Al-Masry Al-Youm повідомило джерело в слідчій комісії, яка займається аналізом інформації бортових самописців лайнера, пише Лента.ру.

Про несправність у моторі свідчать дані чорних ящиків.

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Співрозмовник, який побажав залишитися неназваним, зазначив, що слідчі все ще допускають версію теракту. Причина вибуху - дефект двигуна або детонація бомби - стане відома після того, як буде проведено аналіз часток, знайдених на тілах загиблих і уламках літака.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.