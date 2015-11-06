Путін доручив призупинити авіасполучення з Єгиптом до з'ясування обставин катастрофи А321

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков запропонував призупинити польоти російської авіації в Єгипет, поки не буде встановлена причина аварії літака А321, повідомляє ТСН.ua.

"Доти, поки ми не визначимося з істинними причинами катастрофи, вважаю за доцільне призупинити польоти російської авіації в Єгипет. Це стосується, насамперед, туристичних каналів", — сказав глава спецслужби.

Як повідомляється, президент Росії Володимир Путіна підтримав ідею голови спецслужби і доручив уряду призупинити польоти російської авіації в Єгипет.

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Як повідомляв УНІАН, раніше британська влада ухвалила рішення відкласти всі заплановані рейси з аеропорту Шарм-ель-Шейха у Великобританію. У заяві британського уряду зазначалося, що влада "стурбована, що літак А321 міг бути збитий за допомогою вибухового пристрою".

Варто зазначити, що рішення заборонити польоти над Синайським півостровом також прийняла Державіаслужба України.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, проте основною причиною розглядають технічну несправність.

Як відомо, Шарм-ель-Шейх - головний курорт Єгипту. У 2010 році Єгипет відвідали 15 мільйонів туристів. А за даними за 2013 рік, відпочиваючі витратили 12 мільярдів доларів.