ЗМІ: єгипетські експерти підтвердили вибух бомби на борту російського літака

Як передає з посиланням на близьке до розслідування джерело видання "Коммерсантъ", "вибухівка могла спрацювати від тимчасового таймера. Якщо бомба розташовувалася в негерметичній, наприклад, хвостовій частині літака, до неї міг бути підключений датчик, що замикає електроланцюг при заданому падінні тиску на великій висоті", - сказало джерело видання. За його словами, "кваліфікація" синайських бойовиків, які вважаються спецслужбами одним з найбільш "агресивних" і професійно підготовлених загонів "Ісламської держави", цілком дозволяє створити і грамотно закласти подібний пристрій.

Читайте такожРозвідка США і уряд Британії допускають, що причиною катастрофи A321 міг стати вибуховий пристрій - ЗМІВерсію про вибух бомби на борту A321 анонімно підтвердили судово-медичні експерти з Єгипту, які обстежили тіла жертв катастрофи. За їх словами, аналіз пошкоджень, зокрема поділ багатьох тіл на фрагменти, свідчив про те, що деякі пасажири рейсу загинули ще в повітрі від мінно-вибухових травм.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розвідка США дізналася про бомбу на борту А321 завдяки перехопленню даних. Імовірно бомбу заклали прихильники "Ісламської держави" або пов'язаних з нею угруповань.

Також повідомлялось, що розшифровка бортових самописців А321 не допомогла встановити причину аварії. Протягом двадцяти хвилин польоту всі системи літака працювали в штатному режимі. Потім відбулася подія, що спричинила одномоментне відключення фіксації всіх параметрів роботи систем А321.